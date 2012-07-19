На границе со Словакией обнаружен тоннель для переправки контрабанды

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, вчера вечером работники правоохранительных органов Словакии вблизи государственной границы с Украиной обнаружили стоящий грузовой автомобиль, заполненный гравием.

Во время проверки груза под камнями было найдено 13 тыс. Пачек сигарет, кроме того, в автомобиле под кузовом был обнаружен люк, под ним отверстие диаметром приблизительно 90 см, который вел в тоннель, обложенный металлопластиком. Кроме того, в этом тоннеле были проложены рельсы, на которых стояла небольшая вагонетка.

Как отметили в СБУ, словацкие правоохранители сразу проинформировали о находке украинских коллег, в частности, к обнаружению выхода из тоннелю на украинской территории были привлечены пограничники и работники СБУ.

На данное время установлено, что тоннель имеет длину около 700 метров, 470 метров из которых – на территории Словакии. С помощью специальных приборов удалось установить направление окончания этого тоннелю на украинской территории. В частности, обнаружено, что выход из тоннеля на украинской территории расположенный за 70 метров от инженерных пограничных сооружений, возле которых без каких-либо разрешений построена частная усадьба. В настоящее время в этой усадьбе проводится обыск, в том числе с целью выявления выхода из тоннеля.

Правоохранительные органы обеих стран устанавливают личности тех, кто использовал этот тоннель.