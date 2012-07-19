Юноша выбросился с 8-го этажа после ссоры с девушкой
18:03, 19 июля 2012Общество
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В Кременчуге Полтавской области 21-летний парень погиб, выбросившись с 8-го этажа после ссоры со своей девушкой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского горуправления милиции.
По данным милиции, молодой человек жил у своей девушки вместе с ее родителями. "В тот вечер между парой возникла ссора. Но никто не ожидал, что парень выбросится из окна. Очевидцы и свидетели только услышали треск веток и хлопок от удара о землю. После падения молодого человека люди немедленно вызвали врачей и милицию", - сказано в сообщении.
Спасти парня не удалось – он скончался на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.
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