Краснощек попросил прощения у тети Оксаны Макар

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центрального районного суда Николаева Г.Степанова очень эмоционально давала показания в суде и часто плакала. Она первой среди родственников приехала в больницу к обгоревшей девушке.

По словам свидетеля, в больнице О.Макар обещала исправиться и не ходить гулять с незнакомыми людьми. Г.Степанова отметила, что не понимает, зачем парни пытались убить О.Макар, ведь даже после изнасилования могли отпустить ее.

После того как суд заслушал показания Г.Степановой, Е.Краснощек сказал, что хочет извиниться перед ней. "У вас я на самом деле хочу попросить прощения. Простите меня, если можете", - сказал он.

Другие подсудимые Артем Погосян и Максим Присяжнюк не захотели ничего говорить Г.Степановой.

По ходатайству защиты подсудимых на следующее заседание суд вызывает свидетелей, которые смогут охарактеризовать погибшую. В частности, в суде должны дать показания подруги О.Макар и директор интерната, в котором содержалась девушка.

Государственное обвинение и защита потерпевшей стороны были против этого ходатайства, но суд решил его удовлетворить.

Кроме того, суд принял решение о принудительном приводе для дачи показаний гражданской жены подсудимого Е.Краснощека Инги Славинской, которая не явилась сегодня на заседание.

Следующее заседание суда по делу О.Макар назначено на 7 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).