В пятницу в Украине потеплеет, но дожди никуда не уйдут

В течение суток 20 июля неустойчивую погоду в Украине обусловит холодный атмосферный фронт, перемещающийся с запада страны.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в большинстве областей Украины пройдут ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, лишь на юге и востоке страны без осадков.

В северных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 24-27, на Житомирщине 20-23. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 16-22 градуса, днем 26-31. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 16-18, днем 24-26 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-19 градусов, днем 20 -23, на Закарпатье 24-27. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 15-18 градусов, днем 28-31, на Винничине 24-27. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 20 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 17-18 градусов, днем 29-31.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии 24 градуса, в районе Евпатории, Севастополя и Одессы 26, в районе Ялты 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 20 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем 24-26. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.