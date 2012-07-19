Бомбу под ГПУ так и не нашли

Сообщение о заминировании пожарной части, которая находится неподалеку от Генпрокуратуры в Киеве, не подтвердилось.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

Как отметили в главке, только что взрывотехнические группы завершили проверку территории и не выявили никаких взрывных устройств, о которых сегодня утром по телефону «102» сообщил милиции аноним.

Как сообщал УНИАН, сегодня к журналистам, которые пикетируют Генеральную прокуратуру, протестуя против давления на независимые СМИ, подошли сотрудники милиции, которые заявили о поступлении информации о заминировании пожарной части неподалёку от здания Генпрокуратуры.