Британцы предупреждают Украину о катастрофе

Сомнительные результаты выборов, массовые фальсификации могут стать “катастрофой для европейских устремлений Украины”, заявляет председатель межпартийной группы по проблемам Украины парламента Великобритании Джон ГРОГАН.

В интервью радиостанции “Свобода” он заявил: “Катастрофой для европейских устремлений Украины с точки зрения тех в ЕС, кто, как Британия, страстно поддерживает эти устремления, были бы сомнительные результаты выборов, массовое мошенничество на них”. По его словам, “основополагающим условием для того, чтобы претендовать на членство (в Евросоюзе), является наличие демократии, которое действует должным образом. Так же, как британское правительство не высказывается по поводу желаемых результатов выборов в странах – членах ЕС, оно не имеет и какого-либо своего фаворита в Украине, в частности, если учесть, что цель любой возможной господствующей коалиции – вступление в Европейский Союз. Поэтому определяющим является успех выборов как таковых”.

По словам Дж.ГРОГАНА, “специалисты и те британцы, кого эти выборы все-таки интересуют, надеются, что эти выборы будут прозрачными и демократическими. А что касается результатов, то, скажем, депутаты британского парламента имеют разные взгляды относительно того, какие результаты они хотели бы видеть. Так же и британские бизнесмены имеют разные мнения по поводу желаемых результатов. Но то общее в виденье украинских выборов, что всех объединяет, является стабильность. Прежде всего, инвесторы в украинскую экономику хотели бы видеть стабильное правительство в результате этих выборов на определенное время, прежде чем возникнет необходимость следующих выборов”.