Ющенко почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложил цветы к памятнику жертвам Бабьего Яра по случаю 66-й годовщины трагедии.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, почтить память более 100 тысяч погибших пришли также секретарь СНБОУ Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, представители общественности.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Глава государства также возложил цветы к памятному кресту в честь расстрелянных в Бабьем Яре в 1941-42 гг. украинских патриотов – активистов ОУН.