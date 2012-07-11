УНИАН открывает фотоэкспозицию, посвященную проведению Евро-2012

В четверг, 12 июля, УНИАН открывает фотоэкспозицию на наружных витринах агентства, посвященную успешному проведению международного футбольного праздника в Украине и Польше - Чемпионата Европы по футболу 2012 года (Евро-2012).

Работники фотосервиса УНИАН отобрали самые яркие фотографии, сделанные фотографами агентства во время матчей и в футбольных фан-зонах по всей стране. Техническую поддержку ФотоУНИАН во время Евро-2012 предоставляло официальное представительство компании Canon в Украине.

УНИАН приглашает киевлян и гостей столицы посмотреть новую фотоэкспозицию, вспомнить ожесточенную борьбу на футбольном поле и веселые гуляния футбольных фанатов, еще раз взглянуть на главных футбольных героев чемпионата Евро-2012 и вспомнить главные спортивные события этого года в Украине.