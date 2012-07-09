В Гидропарке снесут комплекс зданий и сооружений

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского межрайонного экологического прокурора об освобождении хозяйственным субъектом земельного участка площадью свыше 2 га, расположенного в прибрежной защитной полосе Днепра на территории Гидропарка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, соответствующее решение было принято 6 июля.

Суд согласился с доводами прокурора о возвращении земельного участка стоимостью свыше 77 млн. грн территориальной общине Киева и обязал ответчика привести участок в предыдущее состояние, освободив ее от зданий и сооружений.

В то же время в сообщении не указано название хозяйственного субъекта - ответчика по делу.