В Гидропарке снесут комплекс зданий и сооружений
10:52, 09 июля 2012Общество
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В столичном Гидропарке по решению суда снесут комплекс зданий и сооружений.
В Гидропарке расчистят 2 га
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского межрайонного экологического прокурора об освобождении хозяйственным субъектом земельного участка площадью свыше 2 га, расположенного в прибрежной защитной полосе Днепра на территории Гидропарка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, соответствующее решение было принято 6 июля.
Суд согласился с доводами прокурора о возвращении земельного участка стоимостью свыше 77 млн. грн территориальной общине Киева и обязал ответчика привести участок в предыдущее состояние, освободив ее от зданий и сооружений.
В то же время в сообщении не указано название хозяйственного субъекта - ответчика по делу.
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