При посадке в международные поезда теперь будут требовать паспорт

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что перевозчик при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении обязан до начала такой перевозки проверить наличие у пассажира паспортного документа, удостоверяющего личность предъявителя, или документа, который его заменяет, и отказать в перевозке пассажиру, который по его требованию не предъявил необходимые документы.

При невыполнении обязанности проверить перед началом перевозки пассажира в международном железнодорожном сообщении наличие у него документов указанных в части второй этой статьи, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов, перевозчик несет ответственность, предусмотренную законом.