Новый полногибридный кроссовер Lexus RX 450h

Управлять новым кроссовером RX 450h – удивительное ощущение. Гибридный привод Lexus Hybrid Drive безупречно сочетает 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двумя высокопроизводительными электромоторами. Во время мощного ускорения автомобиль разгоняется до 100 км/час за 7,9 сек., потребляя всего 6,3 л топлива на 100 км в смешанном цикле. В режиме EV (электромобиль) RX 450h движется почти бесшумно, при этом не расходуя топливо и не загрязняя атмосферу вредными выбросами. К тому же новый RX 450h – олицетворение практичности: его гибридная батарея не требует внешней подзарядки и занимает минимум пространства, благодаря чему в автомобиле более чем достаточно места для багажа.

Полногибридный кроссовер RX 450h укомплектован 19-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными передними фарами, интеллектуальной адаптивной системой освещения дороги i-AFS, системой автоматического отвода руля и сидения водителя при выходе из авто, системой помощи при парковке Park Assist с камерами бокового и заднего вида, электроприводом двери багажника, системой проекции показателей на лобовое стекло, навигационной системой с жестким диском на 40 Гб, двузонным климат-контролем, вентиляцией передних сидений, пневматической подвеской, 10 подушками безопасности и целым рядом интеллектуальных средств безопасности.

Роскошный интерьер салона RX 450h демонстрирует многочисленные нововведения. Система дистанционного управления Remote Touch второго поколения напоминает компьютерную мышь и обеспечивает быстрое управление такими функциями автомобиля, как навигация, климат-контроль, громкая связь телефона. Эргономичное расположение системы Remote Touch сводит к минимуму ненужные движения со стороны водителя, тем самым повышая безопасность вождения.

В новом автомобиле RX 450h были улучшены функциональные характеристики для обеспечения соединения мобильных телефонов с помощью Bluetooth. SMS-сообщения и электронные письма теперь могут отображаться на 8-дюймовом экране, при этом система включает в себя автоматические средства загрузки телефонной книги с подключенных мобильных телефонов.

Лучшая в своем классе акустическая система Mark Levinson, установленная на RX 450h, создает безупречный объемный звук. Ключевую роль в непревзойденной работе этой системы играют 15 динамиков, каждый из которых был разработан с учетом акустических особенностей его места в салоне.

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