Милиция просит митингующих не провоцировать ее

Также милиция обращается к представителям СМИ с просьбой не распространять недостоверную и необъективную информацию, сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как отмечается в сообщении, сегодня под стенами Украинского дома перед митингующими выступил один из лидеров ВО «Свобода» и призвал к решительным действиям в целом и в частности против правоохранителей, которые обеспечивают охрану общественного порядка на Европейской площади.

Также он отметил то, что за идею нужно стоять до последнего, не обращая внимания на законные требования правоохранителей и на решение суда. В выступлении прозвучали достаточно враждебные лозунги и провокационные призывы откровенно противостоять правоохранителям, отметили в милиции.

Руководство столичной милиции подчеркивает, что по действующему законодательству за сопротивление представителям правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей и за злостное неповиновение их законным требованиям предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

К тому же, сегодня на некоторых интернет-сайтах появилась информация со ссылкой на пресс-службу ВО «Свобода» о том, что «Митингующие возле Украинского дома отбили очередную атаку силовиков и продолжают протест», и что около 8.30 работники спецподразделения "Беркут" в очередной раз попытались вытеснить протестующих со ступенек перед Украинским домом.

Такие заявления со стороны представителей ВО «Свобода» абсолютно не отвечают действительности. Правоохранители лишь обеспечивают охрану общественного порядка на Европейской площади, несмотря на многочисленные попытки активистов спровоцировать конфликт, отметили в столичной милиции.