В пятницу Украину поджарит до +35°, местами грозы

6 июля в течение суток погоду на Правобережье Украины обусловит область повышенного давления, на Левобережье малоподвижный фронт.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, на западе и севере Украины существенных осадков не ожидается, на остальной территории отдельные кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха в большинстве областей нашей страны составит днем 29-35 градусов, в Карпатах 25-28, ночью 18-24 градуса тепла.

В северных областях без существенных осадков. Температура ночью 18-19 градусов, днем 29-32. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.Температура ночью 19-24 градуса, днем 28-33. Ветер северо-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-20, днем 28-31 градус. Ветер северо-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В западных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем 29-35, в Карпатах ночью 15-16, днем 24-28. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-33. Ветер северо-восточный, северный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Погода на курортах Крыма 6 июля: в Евпатории, Севастополе , Феодосии и Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 29-32.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты и Одессы 24-25 градусов, в районе Севастополя 21, в районе Феодосии 20, в районе Евпатории 19 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 6 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве существенных осадков не ожидается. Температура ночью 17-19 градусов, днем 29-31. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.