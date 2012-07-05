Беркут о протестах: Если бы нам дали команду, мы бы разогнали их за 5 минут

Все бойцы спецподразделения «Беркут», которые находились возле Верховной Рады, покинули площадь. Об этом сообщает «Gazeta.ua»

Три десятка автобусов и несколько автозаков, по словам самих беркутовцев, поехали к Украинскому дому.

Вчерашние события сотрудники спецподразделения комментируют так:

"Мы вчера возле Украинского дома никого не били. Если бы нам дали команду, мы бы разогнали их за 5 минут. Но вы видели сколько вчера там было спортсменов? Наши ребята их опознали, потому что занимаются с ними в одних и тех же местах. Это боксеры, мастера спорта. у людей нет работы, видимо пришли подзаработать. Они признавались нам, что им обещали заплатить 200 долларов, а заплатили только по 100. Из наших ребят 5 человек сейчас в больнице. Одному оторвали ноготь ", - признался в разговоре одни из беркутовцев.