Депутату, который расстрелял крестьянина из автомата, дали 14 лет

10:54, 05 июля 2012
Общество
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Суд по делу Александра Тарана, депутата Софийского райсовета, который в июне 2010-го из автомата расстрелял крестьянина и получил за это условно 2 года, удовлетворил апелляцию потерпевшей стороны и приговорил экс-депутата к 14 годам тюрьмы.

Депутату вместо двух лет условно, дали 14 реально, фото ТСН

Областной апелляционный суд Днепропетровска вынес свое решение накануне, проводя рассмотрение дела до глубокой ночи, сообщает ТСН.

Конфликт, который унес жизнь 27-летнего жителя села Новоподольское, произошел в 2010 году. Охраннику ставка, на который вместе с семьей и друзьями приехал отдохнуть погибший, не понравилось, как крестьянин припарковал свою "Таврию", и он его избил и выгнал с пляжа. Однако не ограничился этим, а вместе с депутатом-арендатором пруда догнали мужчину уже у него дома, где и расстреляли из автомата.

В Довгинцевский районный суд дело Софиевского "земельного барона" попало с квалификацией "умышленное убийство". Прокуратура требовала для него 14 лет заключения. Но в приговоре фигурировало превышение нормы необходимой самозащиты и, как следствие, условный срок 2 года и амнистия.

Областная прокуратура и семья погибшего обжаловали приговор. Во время слушания апелляции подсудимый и его защита настаивали, что он действовал в состоянии аффекта, потому что безоружный крестьянин угрожал его жизни.

Судейская коллегия вместо двух лет условно депутату-убийце дал 14 лет. Его наказали за убийство и незаконное хранение оружия, и взяли под стражу прямо в зале суда.

На кассацию у осужденного есть месяц, решение высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам будет окончательным.

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