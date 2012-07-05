Депутату, который расстрелял крестьянина из автомата, дали 14 лет

Областной апелляционный суд Днепропетровска вынес свое решение накануне, проводя рассмотрение дела до глубокой ночи, сообщает ТСН.

Конфликт, который унес жизнь 27-летнего жителя села Новоподольское, произошел в 2010 году. Охраннику ставка, на который вместе с семьей и друзьями приехал отдохнуть погибший, не понравилось, как крестьянин припарковал свою "Таврию", и он его избил и выгнал с пляжа. Однако не ограничился этим, а вместе с депутатом-арендатором пруда догнали мужчину уже у него дома, где и расстреляли из автомата.

В Довгинцевский районный суд дело Софиевского "земельного барона" попало с квалификацией "умышленное убийство". Прокуратура требовала для него 14 лет заключения. Но в приговоре фигурировало превышение нормы необходимой самозащиты и, как следствие, условный срок 2 года и амнистия.

Областная прокуратура и семья погибшего обжаловали приговор. Во время слушания апелляции подсудимый и его защита настаивали, что он действовал в состоянии аффекта, потому что безоружный крестьянин угрожал его жизни.

Судейская коллегия вместо двух лет условно депутату-убийце дал 14 лет. Его наказали за убийство и незаконное хранение оружия, и взяли под стражу прямо в зале суда.

На кассацию у осужденного есть месяц, решение высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам будет окончательным.