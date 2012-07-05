Из-за кражи контактных проводов не ходили троллейбусы во Львове

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского гороского совета.

Как рассказал УНИАН директор троллейбусного депо Владимир Карпа, рано утром в районе туберкулезной больницы неизвестные обрезали около 100 метров контактных проводов троллейбусного маршрута № 11.

«Часть проводов лежит на дороге, а часть злоумышленникам удалось похитить. Скорее всего, им не удалось забрать все контактные проводы, поскольку они были под напряжением и после обрезания начали сильно искрить. В связи с кражей троллейбусы на маршруте № 11 не будут курсировать. Контактные линии начнут восстанавливать после того, как милиция завершит свою работу на месте преступления», - сообщил В.Карпа.