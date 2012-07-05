Японцы готовы вкладывать в киевское метро

Японский бизнес готов инвестировать в развитие Киевского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом председатель КГГА Александр Попов заявил после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тоичи Сакатой.

Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности, участие японского бизнеса в реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Киева.

«Мне приятно, что уже в ближайшее время мы начнем реализовать очень важный совместный проект, который позволит нам существенно обновить подвижной состав Киевского метрополитена. Фактически речь идет о полной модернизации вагонов подземки с использованием самых современных технологий. Этот проект будет реализован в рамках положений Киотского протокола. В настоящее время мы готовимся к проведению тендеров. Впрочем, убежден, что это только начало нашего сотрудничества», – сказал А.Попов.

Со своей стороны Т.Саката отметил, что представители японского бизнеса заинтересованы в сотрудничестве с Киевом, как одним из самых перспективных городов Восточной Европы. При этом сотрудничество частного сектора Японии с украинской столицей пользуется поддержкой правительства страны.