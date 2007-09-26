В рейтинге коррумпированности стран Украина заняла 118-е место

В рейтинге коррумпированности стран, составляемом Тransparency International, Украина заняла 118-е место. Об этом сообщается на сайте этой международной организации.

В рейтинге приняло участие 180 стран мира.

Странам присваивается рейтинг по шкале от 0 до 10, где 10 соответствует минимальному уровню коррупции. Значение ниже трех пунктов означает "галопирующий" уровень коррупции.

Рейтинг Украины составил 2,7.

Грузия заняла 79-е место (рейтинг 3,4), Россия - 143-е место с рейтингом 2,3.

Наименьшая коррупция зафиксирована в Новой Зеландии, Дании, Финляндии (у всех троих рейтинг 9,4).

Наибольшая коррупция в Ираке (178-е место, рейтинг 1,5), Мьянме и Сомали (обе страны - 179-е место с рейтингами 1,4).