Экспертиза проверит обе жидкости, от которых умерли заключенные

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Николаевской области Наталья Абрамова.

По ее словам, жидкость для обработки древесины – морилка – которую предположительно употребляли восемь осужденных колонии, была двух видов. Каждый из них будет исследован.

По словам пресс-секретаря, возраст пострадавших осужденных - от 26 до 39 лет. Пострадавшие отбывают наказание за кражи, грабежи и разбой, осужденных за тяжкие преступления среди них нет.

Как сообщалось, 1 июля в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи были доставлены 8 пострадавших с признаками тяжелого пищевого отравления. Трое из них скончались, пятеро остаются в больнице, двое из них – в реанимации.

Во время выполнения производственного задания в столярном цеху пострадавшие пили морилку, разведенную водой.

Прокуратура Николаевского района возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц колонии.