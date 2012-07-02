Азовское побережье завалило тоннами мертвой рыбы: людей эвакуируют из пансионатов

Как сообщает мариупольский сайт Ilich.in.ua, по словам работницы одного из коммунальных предприятий Мариуполя, отдыхавшей на побережье, «берег усеян тоннами дохлой рыбы. Многие предприятия целыми автобусами эвакуируют людей из пансионатов, которые теперь стоят пустыми, как после Чернобыля».

На официальном сайте Государственной Азовской морской экологической инспекции сказано, что ежегодно в весенне-летний период во время повышения температуры воздуха и морской воды можно наблюдать большое количество мертвой рыбы, выброшенной на берег. Виной тому - снижение содержания растворенного в воде кислорода, что приводит к удушью донных видов рыб бассейна Азовского моря, поясняют экологи.

Для предотвращения выброса мертвой рыбы на побережье Азовского моря организациям, имеющим разрешительные документы на осуществление рыбного промысла, разрешается проведение мелиоративного лова водных живых ресурсов. Цель лова - изъятие отдельных видов рыбы и других водных живых ресурсов для оптимизации количественного, качественного состава популяций, предупреждение гибели от явлений удушья, эпизоотий, улучшение состояния водных экосистем.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по устранению чрезвычайного положения, создаются мобильные группы, которые постоянно проводят гидрохимический контроль морской воды.

Специалисты экологической инспекции ежесуточно в летний период проводят контроль температурного, кислородного режимов морской воды и количества изъятых биоресурсов во время проведения мелиоративных мероприятий.