У Ады Роговцевой от неизлечимой болезни умер сын

От неизлечимой болезни умер сын Ады Роговцевой Степанков Константин Константинович. Об этом сообщает Зеркало недели. Степанков-младший будет похоронен в Бориспольском районе, рядом с могилой отца — выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова.

Сын выдающейся актрисы занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В начале 90-х для мамы — Ады Роговцевой — он поставил бенефисный спектакль «Благо-дарю» на сцене киевского театра им. Леси Украинки.