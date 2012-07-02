У Ады Роговцевой от неизлечимой болезни умер сын
15:49, 02 июля 2012Общество
97311
На пятидесятом году жизни умер сын легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой — Константин Степанков-младший.
|Ада Роговцева потеряла сына
От неизлечимой болезни умер сын Ады Роговцевой Степанков Константин Константинович. Об этом сообщает Зеркало недели. Степанков-младший будет похоронен в Бориспольском районе, рядом с могилой отца — выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова.
Сын выдающейся актрисы занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В начале 90-х для мамы — Ады Роговцевой — он поставил бенефисный спектакль «Благо-дарю» на сцене киевского театра им. Леси Украинки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter