Президент предоставил статус национального Волынскому университету
Ющенко получил диплом «Почетного доктора»
|Виктор Ющенко целует студентку во время встречи с преподавателями и студентами Волынского государственного университета им. Леси Украинки в Луцке. 26 сентября
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ был объявлен сегодня на встрече главы государства со студентами этого университета в Луцке.
В свою очередь ректор университета Игорь КОЦАН вручил Президенту диплом «Почетного доктора» Волынского государственного университета им. Леси Украинки и мантию.
Встреча Президента с волынскими студентами продолжалась около часа, после чего В.ЮЩЕНКО отбыл в село Белосток района Луцка на открытие стационарного отделения территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан.
Справка УНИАН. Свою историю Волынский государственный университет им. Леси Украинки начал с 1940 года, когда был образован государственный учительский институт Луцка. Деятельность учебного заведения, прерванная войной, возобновлена в 1946 году. В сентябре 1951 года на базе учительского института был создан педагогический институт, которому через год присвоили имя Леси Украинки.
16 июля 1993 года был подписан указ о создании на базе государственного педагогического института Луцка Волынского государственного университета, оставив ему имя Леси Украинки. Сегодня в ВГУ учится около 14 тыс. студентов.