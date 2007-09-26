Президент предоставил статус национального Волынскому университету

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом предоставил статус национального Волынскому государственному университету им. Леси Украинки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ был объявлен сегодня на встрече главы государства со студентами этого университета в Луцке.

В свою очередь ректор университета Игорь КОЦАН вручил Президенту диплом «Почетного доктора» Волынского государственного университета им. Леси Украинки и мантию.

Встреча Президента с волынскими студентами продолжалась около часа, после чего В.ЮЩЕНКО отбыл в село Белосток района Луцка на открытие стационарного отделения территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан.

Справка УНИАН. Свою историю Волынский государственный университет им. Леси Украинки начал с 1940 года, когда был образован государственный учительский институт Луцка. Деятельность учебного заведения, прерванная войной, возобновлена в 1946 году. В сентябре 1951 года на базе учительского института был создан педагогический институт, которому через год присвоили имя Леси Украинки.

16 июля 1993 года был подписан указ о создании на базе государственного педагогического института Луцка Волынского государственного университета, оставив ему имя Леси Украинки. Сегодня в ВГУ учится около 14 тыс. студентов.