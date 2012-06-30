В Киеве столкнулись три авто: женщин спасли ремни безопасности

Вчера в Киеве, на улице Стеценко, рядом со станцией метро «Дрогожичи», произошло столкновение трех транспортных средств: «Mitsubishi Lancer», «Hyundai Getz» и «ВАЗ-2103».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного УГАИ, водитель «Mitsubishi» двигался в направлении Интернациональной площади и по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с автомобилем «Hyundai», а затем с «Жигулями».

В результате столкновения травмированы 46-летняя женщина - водитель «Hyundai» и ее 26-летная пассажирка. Это авто отбросило на тротуар, а ее водителя доставали из салона спасатели спецотряда МЧС. Женщин спасли ремни безопасности, и поэтому им удалось выжить. Их с тяжелыми травмам доставили в больницу. Пострадал также 68-летний водитель ВАЗа, у него - ушибы тела и закрытая травма грудной клетки. Пожилого человека также госпитализировали в медицинское заведение.

Начато расследование причин этого происшествия.