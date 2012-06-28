Минздрав обещает не сокращать врачей скорой помощи

Как передает корреспондент УНИАН об этом заявил советник министра здравоохранения Украины, председатель Совета ассоциации по неотложной медицинской помощи Владимир Юрченко на пресс-конференции.

«Реформирование экстренной медицинской помощи не предусматривает сокращения выездного персонала и количества выездных бригад. Оптимизация управленческого и вспомогательного персонала состоится за счет централизации части функций в единой областной структуре», - подчеркнул В.Юрченко.

Он отметил, что Министерство здравоохранения “не стоит на позиции ликвидации специализированных бригад, они будут, как и есть в настоящее время, в каждой области”.

По словам советника министра, в ходе реформ здравоохранения существующий порядок ломать не будут.

"Мы перепрофилируем существующие центры медицины катастроф, предоставляя им другую функцию - оказание экстренной помощи на территории области. Как оказывала скорая, так и будет оказывать, но не скорую, а экстренную помощь", - объяснил В.Юрченко.

Он также проинформировал, что на следующей неделе Верховная Рада во втором чтении рассмотрит проект Закона "Об экстренной медицинской помощи".

Как объяснили в пресс-службе Минздрава, данный законопроект предусматривает создание единой системы экстренной медицинской помощи. В рамках этой системы службы скорой медицинской помощи не будут подчиняться существующим центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Единственное, что имеют общего ныне существующие и будущие центры - это их название, функции у них абсолютно разные.

В Минздраве отметили, что центры образуются путем реорганизации всех существующих подразделений служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации, их объединения с созданием единой мощной оперативно-диспетчерской службы. Вся информация из территории должна поступать в один центр, а не в несколько, как раньше. Единая диспетчерская служба, оснащенная современной техникой, будет контролировать передвижение бригад, их местопребывание для оперативного обеспечения и четкого контроля своевременного приезда скорой помощи.

Также в Минздраве отметили, что сегодня в Украине фактически существует два вида бригад - фельдшерские и врачебные, соотношение которых постоянно изменяется в пользу фельдшерских. Линейная фельдшерская бригада должна выезжать на вызовы, которые не нуждаются в проведении реанимационных и других специализированных мер. Вместе с тем, врачебная бригада, которая выезжает на вызов, должна предоставить кардиологическую, неврологическую и другую интенсивную помощь.

Среди общего количества врачебных бригад врачебных сегодня - 1 201, специализированных бригад - 275, они работают исключительно в больших городах. В идеале врачебная бригада "скорой" - это бригада "интенсивного лечения", руководителем которой является врач по "медицине неотложных состояний", владеющая всеми методами реанимации и интенсивной терапии на догоспитальном этапе, объяснили в Минздраве.