Нацбанк разрешил банкам привлекать субдолг в золоте

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №250 от 20 июня 2012 года (документ вступит в силу в день его официальной публикации).

Стоимость субдолга ограничивается ставкой (LIBOR минус GOFO) для двенадцатимесячного периода, которая устанавливается Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металов (LBMA).

НБУ также запретил зачет встречных однородных требований по договору о привлечении субординированного долга.

Кроме того, 250-м постановлением предусмотрено, что банки смогут при расчете нормативов текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) учитывать необремененные облигации внутреннего государственного займа и долговые ценные бумаги НБУ без учета срока их погашения.

Нацбанк документом также определил, что, в соответствии с Законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фонд гарантирования вкладов сможет предоставлять финансовую помощь принимающему банку (банк, который принимает активы и обязательства от неплатежеспособного банка в процессе вывода последнего из рынка) в виде субординированного долга.