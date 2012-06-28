Майора милиции хотят судить за наручники

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Александра Кухара.

По его словам, старший оперуполномоченный по особо важным делам сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД на Южной железной дороге во время задержания одного из жителей Краснограда без законных оснований, вопреки порядку, установленному действующим законодательством, применил к последнему специальные средства – наручники, «чем нанес существенный вред правам и интересам лица».

В отношении майора милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа). Уголовный кодекс предусматривает в этом случае наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Досудебное следствие по делу ведет Харьковская межрайонная транспортная прокуратура.