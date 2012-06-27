Элтону Джону в Киеве готовят гримерку с фикусами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили журналистам организаторы благотворительного концерта, который состоится 30 июня на Майдане Незалежности в Киеве, и будет посвящен борьбе со СПИДом.

Организаторы рассказали, что Э.Джону готовят комфортабельную гримерную, “в которой все должно быть, как дома”, в частности, покрытие на пол, диваны, 6-8 горшков с фикусами и вазы с розами с оборванными листьями. В комнате должно быть приглушенное освещение, температура в помещениях должна быть не выше 20 градусов. Организаторы допустили, что Э.Джон останется в Киеве еще на день, чтобы посмотреть на следующий день финал Евро-2012.

Особым пунктом райдера группы Queen было пожелание, что водитель, который будет возить музыкантов, должен ехать как можно медленнее, иначе от него откажутся.

Организаторы напомнили, что музыканты отказались от любых гонораров за свое выступление.

Как сообщал УНИАН, за день до финала Евро-2012, 30 июня в официальной фан-зоне чемпионата на Майдане Незалежности состоится концерт сэра Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом. Они приедут по приглашению фонда Елены Пинчук “АнтиСПИД”. Концерт пройдет под девизом «Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе!»

Начнется он в 20.00. Во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований.

Собранные средства будут направлены на новый совместный проект СПИД-фонда Э.Джона и фонда «АнтиСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИДе.

Концерт проводится при поддержке УЕФА. Он будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.