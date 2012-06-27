В телевизорах власти больше, чем оппозиции, в пять раз (исследование)

Доминантная тема сообщений – Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Международного благотворительного фонда “Академия украинской прессы” (АУП) Валерий Иванов и доктор социологических наук, профессор Института социологии НАНУ Наталия Костенко на презентации анализа постоянно действующего мониторинга медиа, который благотворительный фонд осуществляет с 2002 года.

Как проинформировал В.Иванов, исследованием были охвачены выпуски новостей в прайм-тайм на восьми телеканалах, из которых шесть наиболее рейтинговые: Интер, 1+1, Новый канал, Украина, СТБ, ICTV, а также главного провластного канала – УТ-1 и оппозиционного – TVi.

По данным исследования, как сообщила Н.Костенко, в первую неделю июня только 16% сообщений новостийных программ касались политических событий в Украине (это на 5% меньше, чем в апреле и феврале, и почти в 2,5 раза меньше, чем за такой же период до выборов в 2007 г.). В 28% сообщений главным событием названо Евро-2012, тогда как о шквалах и их последствиях было только 7% сообщений, о языковом законе в ВР - 5%, об акциях “за” и “против” принятия данного закона только 2%. Выборы-2012 упоминались лишь в контексте главного события (2%), считанные разы сообщалось о деле Юлии Тимошенко - 1% (в апреле – 6%, в феврале – 2%). О журналистах в Межигорье и международной реакции на дела оппозиционеров сообщали только новости TVi.

Как показало исследование, конфликтный контекст обсуждения событий самый низкий за последние месяцы наблюдений – 42% против 50% в апреле и 55% в феврале. Политические события в конфликтном контексте подавались всего в 51% сообщений (в апреле - 59%, в феврале - 63%). Самый большой он на TVi – 54% и 1+1 – 50% (в апреле, соответственно, 62% и 58%). Меньше всего конфликтного контекста в июне на Первом национальном - 28%. Также отмечается, что три месяца подряд больше всего позитивного контекста на Новом канале – 31% (в апреле – 14%, в феврале – 12%).

Кроме того, продолжается тенденция уменьшения внимания к политическим персонам, политическим партиям и политическим институтам, что проявилась в апреле. Как отметила Н.Костенко, внимание к политическим актерам самое низкое за три месяца наблюдений: 10% (32% в апреле, 60% в феврале). Лидеры внимания июня среди политических объединений – Партия регионов (6%) и оппозиция в целом (5%); внимание к другим партиям минимальное.

Вместе с тем, по данным исследования, в июне возросло преимущество в распределении внимания и синхрона в пользу представителей власти и правящей коалиции: по вниманию соотношение 3 к 1, по синхрону – 4,6 к 1 (в апреле, соответственно, 1,4 к 1 и 3 к 1). Лидерами внимания в новостийных программах первой недели июня были Президент Виктор Янукович – 11%, премьер-министр Николай Азаров – 5%, Ю.Тимошенко – 3%. 69% всех упоминаний о политиках касается представителей власти и правящей коалиции, 23% - оппозиции, 8% - других политиков (в апреле, соответственно, 48%, 35%, 17%, в феврале – 63%, 29%, 8%).

Чаще о лицах из власти и коалиции говорят в июне на Интере (78%) и Первом национальном (77%), об оппозиционных политиках – на Новом канале – 33%, и СТБ – 29%.

Как оказалось, в июне треть всего синхрона приходится на Президента Украины и премьер-министра – 34% (в апреле – 19%, в феврале – 22%, в сентябре прошлого года – 30%, в июне прошлого года – 47%), а синхрон Президента занимает почти четверть (23%), он отсутствует только в новостях TVi. В целом 74% синхрона принадлежит представителям власти, 16% - оппозиции, 10% - другим политикам (в апреле, соответственно, 67%, 22%, 11%, в феврале – 65%, 25%, 10%). Синхрон представителей оппозиции наибольший на Новом канале – 33% (в апреле также наибольший – 39%).

Таким образом, по заключению специалистов, преимущество власти в синхроне - в 4,6 раза.

Комментируя полученные результаты, В.Иванов отметил, что отсутствие новостей о выборах в канун выборов является парадоксальным. “Возможно, это действительно какая-то осознанная политика, но на что она направлена, об этом говорить тяжело. Возможно, чтобы отвлечь внимание населения от политики. Потому что политизация может привести к протестным акциям”, - в частности, прокомментировал он.

Исследование проводилось при поддержке МФ "Возрождение", USAID и Интерньюз Нетворк.