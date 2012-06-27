В Харькове гроза повредила газопровод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Харьковгоргаз» со ссылкой на начальника Центрального оперативного диспетчерского управления предприятия Людмилу Дзешульскую, порыв газопровода произошел на улице Октябрьской революции вследствие падения дерева.

По ее данным, оперативная бригада прибыла на место происшествия в течение 20 минут после сигнала об аварии.

Л.Дзешульская отметила, что на сегодняшний день Управление газового хозяйства Октябрьского района Харькова проводит на поврежденном участке восстановительные работы. Газопровод отключен, четыре дома пока без газоснабжения. «До конца сегодняшнего дня трубу заменят, и газ включат», - заверила она.

По информации Центрального оперативного диспетчерского управления ПАО «Харьковгоргаз», вследствие аварии на газопроводе никто не пострадал.

Газовики также не подтверждают факт аварии на газопроводе по улице Краснооктябрьской, о которой сообщил ряд местных СМИ.

В то же время заместитель Харьковского городского головы Александр Кравцов сообщил журналистам, что авария на газопроводе низкого давления по улице Октябрьской революции произошла вследствие падения большого тополя на газовую трубу, расположенную вдоль забора частного домовладения.

По его данным, в результате падения тополя была травмирована женщина, которая в этот момент шла по тротуару.