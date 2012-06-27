В Одессе милиция задержала 27-летнего «шутника»

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, «минером» оказался неработающий 27-летний одессит, который признался, что «сделал это с целью пошутить и посмотреть на реакцию сотрудников силовых структур».

По данному факту расследуется уголовное дело согласно части 1 статьи 259 УК Украины, напомнили в облУВД. За такие деяния виновные наказываются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если заведомо ложное сообщение привело к тяжелым последствиям, подсудимые могут быть лишены свободы на срок от 2 до 7 лет.

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Как сообщал УНИАН, утром 20 июня по спецлинии «102» поступило анонимное телефонное сообщение о том, что в админздании Приморского суда по улице Балковской заложена бомба. Персонал суда был эвакуирован. Однако в результате обследования кинологами и взрывотехниками помещений суда и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов и устройств выявлено не было.