Болельщики обращаются к врачам с отравлениями и травмами

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов, сообщает сайт “Информационный центр “Украина-2012”.

Из них медицинскую помощь оказали 640 иностранцам и 504 украинским фанам.

По словам А.Толстанова, среди болезней у болельщиков - острые кишечные инфекции, острые респираторные вирусные инфекции, зафиксированы 6 случаев обращений по поводу алкогольной интоксикации, а также по поводу травмирований – 34 обращения.

А.Толстанов также заметил, что первые обращения гостей Чемпионата были зафиксированы 7 июня. «Подавляющему большинству лиц медицинская помощь оказывается амбулаторно, при отсутствии необходимости в госпитализации и стационарном лечении», - сказал заместитель министра здравоохранения.

Он добавил, что общий коечный фонд городских и областных больниц, которые привлечены к чемпионату в принимающих городах, составляет около 9000 коек.

«Возле стадионов, фан-зоны, мест временного пребывания болельщиков работают медицинские подразделения для оперативного оказания помощи. Кроме этого, свыше 1200 студентов-медиков со знанием иностранных языков привлечены для помощи диспетчерским службам и приемным отделениям больниц», - сказал А.Толстанов.

По его убеждению, «если бы не было тщательной подготовки перед Евро, мы могли бы столкнуться со многими проблемами».

В свою очередь, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко заметил, что за время Чемпионата в Украине среди еврофанов не была зарегистрирована ни одна вспышка массового заболевания. Более того, добавил он, по данным Госсанэпидемслужбы, нынешний уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гриппом и ОРВИ, не выходит за пределы норм для летнего времени года и не представляет риска для проведения Евро-2012.