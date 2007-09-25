Партия регионов отрицает свою причастность к нападению на сторонников блока «Наша Украина – Народная самооборона» в Кременчуге Полтавской области.

Об этом кореспонденту УНИАН сообщил замначальника обласного избирательного штаба Партии регионов Андрей КУЧМИЕВ.

«Во-первых, «оранжевые» установили палатки, и сами начали провоцировать сторонников Виктора Федоровича на конфликт, а во-вторых, милиция грубо оттеснила наших сторонников, и активистов, которые спорили с «оранжевими», - сказал А.КУЧМИЕВ и добавил: «Кто забирал у наших оппонентов палатки мне не известно».

Сегодня перед митингом лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Кременчуге на площади Победы возникла драка между сторонниками Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как сообщили УНИАН в райотделе милиции, по факту задержания трех человек составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Напомним, сегодня в рамках предвыборного тура В.ЯНУКОВИЧ посетил Полтавскую область. С утра он провел митинг в Кременчуге, а позже - в Полтаве.