Собака разодрала лицо 6-летней девочке
06:59, 24 июня 2012Общество
3899 0
В Тернопольской области собака искусала лицо 6-летнему ребенку.
Инцидент произошел в городе Кременце
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака.
Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter