Собака разодрала лицо 6-летней девочке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака.

Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».