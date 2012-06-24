Собака разодрала лицо 6-летней девочке

06:59, 24 июня 2012
Общество
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В Тернопольской области собака искусала лицо 6-летнему ребенку.

Собака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака.

Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».

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