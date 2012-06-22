В субботу жара немного спадет и придут дожди

Погоду 23 июня в Украине обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, местами пройдут кратковременные дожди с грозами , в Карпатах и Прикарпатье днем сильные ливни, град.

Температура ночью 16-21 градус, на юге 20-24, днем на западе незначительное снижение температуры до 23-28, в Карпатах до 20-22 градусов, в северных и центральных областях 27-31, на востоке и на юге сохранится жара 30-36 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный, северо-восточный, 5-12, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Погода в северных областях: местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 18-20 градусов, днем 27-31. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Погода в южных областях: преимущественно без осадков, лишь на Одесщине местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 20-24 градуса, днем жара 31-36. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-12, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

Погода в восточных областях: преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19 градусов, днем 29-34. Ветер северо-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-12, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

Погода в западных областях: ночью и днем в Карпатах и Прикарпатье грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-20 градусов, днем 23-28, в Карпатах 20-22. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-12 м/с.

Погода в центральных областях: ночью на Винничине, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью 19-21 градус, днем 30-36, в Винницкой области 28-29. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

Погода на курортах Крыма 23 июня: в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте без осадков. Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на западный, 3-10 м/с. Температура ночью 19-21 градус, днем сохранится жара 32-35.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Одессы 24 градуса, в районе Евпатории 21, в районе Феодосии 17.

Погода на курортах в Карпатском регионе 23 июня: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19 градусов, днем 23-27. Ветер северо-западный,северо-восточный, 5-12 м/с.