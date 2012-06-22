В Киеве будет памятник Виктору Цою (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, памятник планируют установить на озере Тельбин возле известного «дерева Цоя».

В сообщении отмечается, что 21 июня, кумиру 80-х исполнилось бы 50 лет.

На берегу озера Тельбин летом 1986 года В.Цой вместе с музыкантами из «Кино» принимал участие в съемках своего первого фильма – дипломной работы киевского режиссера Сергея Лысенко. Именно плакучая ива на берегу, где и разворачивался сюжет фильма, стала неофициальным местом паломничества поклонников.

«Киев должен иметь карту мест, связанных с известными личностями, которые жили и работали в столице в разные времена и эпохи. Везде должны быть указатели, а туристические карты – обновлены. Началом реальных действий в этом направлении станет защита известного «дерева Цоя» на озере Тельбин и обустройство этой территории в рамках городского проекта благоустройства района озера Тельбин, который реализуется уже сегодня», – сказал А.Попов.