Милиция установила человека, причастного к убийству журналиста Климентьева

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как говорится в сообщении, следователями возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о привлечении указанного гражданина в качестве обвиняемого в связи с его причастностью к убийству В.Климентьева.

В частности, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. 8 (убийство лица в связи с исполнением служебных обязанностей) и п. 12 (убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас готовятся материалы для обращения в суд по поводу избрания в отношении него меры пресечения – взятия под стражу, а также объявление международного розыска, сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новий стиль» В.Климентьев пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.Климентьева.

В декабре 2011 года прокурор Харьковской области заявил, что по делу В.Климентьева появилась информация, которая может помочь раскрыть преступление.

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