При получении взятки задержан декан

Декан одного из высших учебных заведений Закарпатья решал за деньги вопрос сдачи студентами учебных сессий и государственных экзаменов.

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как выяснили правоохранители, представитель заведения образования предлагал студентам помочь сдать зачеты и экзамены во время сессий, а также обещал уладить всяческие преграды, которые могут возникнуть при сдаче государственных экзаменов.

Во время получения очередной взятки в размере 2,4 тыс. долл. злоумышленник был задержан.

Теперь в отношении него областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, которая карается лишением свободы от пяти до десяти лет, и решается вопрос об избрании меры пресечения.