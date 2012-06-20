Со стадиона украли видеокамеру телеканала "Украина"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

По его словам, о краже видеокамеры сообщила продюсер департамента «Футбол» на телеканале «Украина». В заявлении в Сиховский райотдел Львовского городского управления милиции продюсер отметила, что 7 мая неизвестное лицо из пресс-ложи стадиона «Арена-Львов» похитило мини-видеокамеру стоимостью 4 тысячи 192 гривни.

В настоящее время работники милиции проверяют задержанного мужчину на его причастность к совершению других преступлений.