Диакон, который организовал бордель, хочет вернуться в лоно церкви

В Луганске возбуждено уголовное дело против 38-летнего бывшего дьякона, организовавшего массажный салон, в котором предоставлялись интимные услуги. Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, уголовное дело возбуждено по ст. 303 Уголовного кодекса Украины «Сутенёрство или вовлечение в занятие проституцией». Как выяснили правоохранители, салон располагался в съемной квартире.

«Поначалу он решил организовать настоящий массажный салон, однако клиентов это не привлекло. Тогда мужчина решил включить в прейскурант интимные услуги. Поиски служащих для работы по этой специальности не заняли у него много времени. На улице он подошёл к девушке и открыто предложил ей работать «массажисткой с сексуальным уклоном». Та не отказалась. Так же он нашёл ещё пару девушек. Визитки заведения он сам раздавал таксистам, а когда это не принесло желаемого наплыва клиентов, начал давать объявления в газетах», - говорится в сообщении.

Стоимость массажных услуг в салоне составляла 300 грн, интимных – 500 грн, массаж и интимные услуги вместе - 700 грн. Из заработанного девушками бывший дьякон 60% забирал себе.

«Сейчас задержанный сожалеет о своём решении заняться организацией секс-бизнесом, и надеется, что его неприятности скоро закончатся, и он снова займётся чем-то более легальным – например, будет артистом или вернётся в лоно церкви», - сказано в сообщении.