Как перед Януковичем прогнулся херсонский ресторан

Вчера, как известно, лидер Партии регионов Виктор Янукович побывал в Херсоне. Митинги, встречи с избирателями, прямой эфир - это то, чем заполнен агитационный день политика. Но, перефразируя известную поговорку, не митингом единым... В Херсоне лидер Партии регионов Виктор Янукович обедал в ресторане «Ностальжи» - одном из четырех самых крупных и популярных ресторанов областного центра. Как утверждают завсегдатаи, этот ресторан понравился Виктору Федоровичу еще до того как он стал премьер-министром, и с тех пор, бывая в Херсоне, он обедает или ужинает именно здесь.

В ресторане - один зал, рассчитанный на 40 человек. Он оформлен в стиле “старая добрая Англия”. В оформлении использованы дерево и камень. В зале - камин. Терраса исполнена в светлых тонах, украшена большим количеством цветов и зелени.

В этот приезд на обед Виктору Януковичу предложили традиционный набор блюд – холодная закуска, суп, второе… Выбирая закуску, лидер ПР отдал предпочтение кальмарам, потом - гороховому супу-пюре с копченостями, а на второе – тушеной баранине, поданной в гарнире с овощами-гриль. Во время обеда на столах стояла питьевая негазированная вода. В завершение повара ресторана предложили творожный десерт, его подали в блюде с надписью «Ностальжи за Регионы».

Поскольку в своё время гостями популярного в Херсоне ресторана были и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко, остаётся предположить, что блюда «Ностальжи за БЮТ» или, например, «Ностальжи за Банковую» дожидаются своих дорогих гостей в холодильнике.