На Певческом поле нашли повешенным мужчину
16:14, 20 июня 2012Общество
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МЧСники нашли человека без признаков жизни.
В Киеве нашли повешенным мужчину.
Как сообщает пресс-служба МЧС в Киеве, 19 июня трагический случай произошел на Днепровском спуске, 1.
На территории парка «Певческое поле» на дереве находился мужчина без признаков жизни.
МЧСники приставили лестницу к дереву, осторожно сняли погибшего, перенесли вниз по лестнице и передали оперативно-следственной группе милиции.
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