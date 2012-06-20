На Певческом поле нашли повешенным мужчину

В Киеве нашли повешенным мужчину.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Киеве, 19 июня трагический случай произошел на Днепровском спуске, 1.

На территории парка «Певческое поле» на дереве находился мужчина без признаков жизни.

МЧСники приставили лестницу к дереву, осторожно сняли погибшего, перенесли вниз по лестнице и передали оперативно-следственной группе милиции.