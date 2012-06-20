Завтра - снова жара

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, на юге страны до 24°, на севере Левобережья 12-17°; днем 27-32°, в южной части до 35°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 19-21°, днем 29-31°.

Сегодня температура воды составила в Черном море 20-25°, в районе Феодосии 16°, возле Алушты 18°; в Азовском море 25-26°; в Днепре возле Киева 23°.