Клюев: Украина стремится жить как в Евросоюзе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, комментируя одобрение Кабинетом министров проекта Указа Президента «О концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей», секретарь СНБО Андрей Клюев сообщил, что сегодня работа по улучшению системы защиты прав потребителей в Украине ведется по многим направлениям.

А.Клюев выразил убеждение, что качество потребляемых украинцами товаров - важная составляющая национальной безопасности. Особенно это касается качества продуктов питания и воды, одежды, детских товаров и лекарств, заявил секретарь СНБО.

Он сообщил, что на основании предложений СНБО в правительстве идет работа над рядом проектов решений по наведению порядка на рынке лекарственных средств.

«Нужно признать, что мы живем в обществе потребления, и формирование ответственного отношения к товарам и услугам - неотъемлемый элемент цивилизованных отношений между бизнесом и потребителями», - отметил А.Клюев.

Он заявил, что реализация этой концепции позволит выстроить комплексную систему защиты прав потребителей, включить в нее не только органы законодательной и исполнительной власти, но и местное самоуправление, и, что очень важно, общественные организации. Партнерство центральных и местных властей с общественными активистами является важной составляющей борьбы с недобросовестным бизнесом, деятельность которого часто угрожает жизни и здоровью граждан, сказал секретарь СНБО и добавил, что для этого необходимо создать соответствующие институты и процедуры.

***

Кабинет министров 18 июня одобрил проект Указа Президента «О концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей».

«Учитывая современное состояние рыночной экономики в Украине, важность приведения уровня защищенности прав потребителей в соответствие с нормами Европейского Союза, возникла необходимость в принятии Концепции государственной политики в этой сфере», - заявил премьер-министр Николай Азаров.

Документ предлагает определить направления и механизмы реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.