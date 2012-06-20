Медикам увеличат зарплату

В Днепропетровской области функционируют 53 центра первичной медико-санитарной помощи.

Если раньше зарплата врача-терапевта участкового высшей категории, за которым прикреплено 2696 человек, с учетом надбавок за выслугу лет и непрерывный стаж работы, составляла 3074 грн, то после начисления надбавки за объем выполненной работы эта сумма увеличилась на 1921 грн и составляет 4995 грн.

Зарплата медсестры участковой высшей категории, за которой закреплено 2015 человек, ранее составляла 2199 грн. Сейчас, с учетом надбавки за объем выполненной работы, эта сумма увеличилась на 1740 грн и составляет 3938 грн.

По словам начальника Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентины Гинзбург, в ближайшее время также будут начислять и надбавки за качество работы.

В Минздраве также отметили, что в Днепропетровской области в рамках модернизации здравоохранения реализуется программа "местных стимулов" для поддержки семейных врачей во всех городах и районах области, чего раньше никогда не было.

Программа предусматривает обеспечение медицинских работников первичного звена льготным проездом в общественном транспорте, бесплатной мобильной связью, оплатой коммунальных услуг за служебное жилье и тому подобное. За 4 месяца этого года на эти цели уже выделено 2,1 млн. грн.