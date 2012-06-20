СНБО: радиоэлектронная разведка позволяет следить за ключевыми партнерами

Такая информация позволяет своевременно отслеживать глобальные тенденции в мировой экономике, эволюцию и динамику развития политики ключевых партнеров Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев на торжествах по случаю 20-й годовщины отечественной радиоэлектронной разведки, которые состоялись в Службе внешней разведки Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

В своем выступлении А.Клюев поблагодарил специалистов радиоэлектронной разведки за высокий профессионализм и самоотверженность в работе, своевременное обеспечение руководства государства, а также Аппарата Совбеза Украины актуальной информацией, которая используется в процессе разработки государственной политики.

На торжественном собрании А.Клюев вручил знаки отличия СНБО лучшим сотрудникам и ветеранам радиоэлектронной разведки.

В свою очередь председатель Службы внешней разведки Украины Григорий Ильяшов поблагодарил руководство государства за высокую оценку деятельности департамента технической разведки СВР Украины, постоянное внимание к вопросам его функционирования, развития и совершенствования, а также вручил ведомственные знаки отличия сотрудникам Службы.

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Департамент технической разведки CВP Украины был создан 19 июня 1992 года. Этот департамент и его подразделы, дислоцированные в регионах государства, имеют в своем распоряжении уникальное оборудование, здесь работают опытные специалисты в сфере радиоперехвата и криптографии, системные программисты и аналитики. Это дает возможность регулярно получать особо ценную конфиденциальную информацию политического, экономического, научно-технического и военно-стратегического характера, обеспечивать активное участие украинской разведки в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.