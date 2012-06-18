Журналистка выиграла суд за зарплату

Как сообщили УНИАН в НМПУ, она требовала погасить задолженность по зарплате, оплатить за все дни задержки расчета и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Рассмотрение жалоб журналистки в судах и других инстанция продолжалось несколько месяцев. При этом А.Мазитова пользовалась юридической поддержкой НМПУ.

Суд удовлетворил требования журналистки относительно зарплаты, а также присудил выплатить компенсацию за задержку расчета и компенсацию морального ущерба.

Как сообщалось, в феврале 2012 года уволенные журналисты, которым не погасили долги по зарплате, обратились с жалобой в Территориальную государственную инспекцию труда. Заместитель начальника ТГИТ М.Жилякова в марте 2012 года в своем письме отметила: «Проверкой установлено, что в нарушение законодательно-установленных сроков выплаты заработной платы, предусмотренные ст.115 КЗОТ Украины, у общества существует задолженность по заработной плате перед 68 работниками за период с октября 2011 года по февраль 2012 года в сумме 1 183 102,04 грн, из них перед уволенными работниками в сумме 839 750,46 грн, что является нарушением ст. 116 КЗОТ Украины и подтверждается предоставленной для проверки справкой о состоянии задолженности по заработной плате за подписью директора общества Супруна С.И., а также отчетом по труду (Форма №1-ПВ) за январь-февраль 2012 года».

По результатам проверки материалы были направлены в прокуратуру Киева для решения вопросов о возбуждении уголовного дела по ст.175 УК Украины. Директору общества также выдано предписание об устранении обнаруженных нарушений законодательства о труде.

Однако это требование так и не было выполнено работодателем, что и заставило членов профсоюза обратиться в суд. Киевская городская прокуратура даже возбудила уголовное дело в отношении генерального директора издательства “Блик” Сергея Супруна.