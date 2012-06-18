В Новомосковске горит 4 га мусорной свалки

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 17 июня в 15:25 на пункт связи самостоятельной государственной пожарной части № 31 Новомосковского района ГТУ МЧС в Днепропетровской области поступило сообщение о пожаре на мусорной свалке за микрорайоном Кулебовка в г. Новомосковск.

На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. В настоящее время тушение пожара продолжается. К ликвидации возгорания привлечены 88 человек личного состава, а также 33 единицы техники.

Площадь пожара составляет около 4 га. На месте происшествия образовалось сильное задымление.

Ориентировочная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

По состоянию на 16:30 18 июня на территорию мусорной свалки грузовыми автомобилями завезено 36 автомашин грунта. В настоящее время проводятся работы по покрытию территории возгорания слоем земли. С целью недопущения распространения пожара создаются дороги для разбивки места пожара на сектора.