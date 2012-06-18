Волынских чиновников зря дергали: никакой бомбы в ОГА

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области.

Как проинформировал после осмотра здания начальник милиции Волынской области Богдан Щур, в помещении проведены оперативно-розыскные мероприятия, для обнаружения предполагаемой взрывчатки привлекали служебных собак. Однако информация о заминировании не подтвердилась.

Милиционеры уже установили таксофон, с которого поступило сообщение о заминировании административного здания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители активно работают над тем, чтобы установить личность злоумышленника.

Как сообщалось, сегодня, 18 июня, в 15.45 в дежурную часть УМВД Украины в Волынской области от дежурного Территориального управления МЧС в Волынской области поступило сообщение о том, что в 15.35 по телефонной линии «101» неизвестный сообщил о заминировании помещения Волынской областной государственной администрации и областного совета по адресу: г. Луцк, ул. Киевский майдан, 9.

Правоохранители эвакуировали всех работников ОГА.

На месте происшествия работали более 50 правоохранителей и спасателей.