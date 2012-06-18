Музей художника Марчука планируется возвести на месте общественного туалета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете со ссылкой на ее руководителя Татьяну Мелихову, соответствующее ходатайство ООО «САС» относительно предоставления им в аренду на 15 лет земельного участка площадью 0,09 га по адресу: ул. Трехсвятительская, 4-д, рассматривалось комиссией Киевсовета по вопросам земельных отношений.

Общая площадь помещений новостройки, согласно проекту, будет достигать 2550 кв. м. Под Музей И.Марчука готовы выделить 450 кв. м.

В то же время Т.Мелихова утверждает, что в настоящее время на участке, на котором хотят построить Музей, находится общественный туалет, который не работает уже многие годы. Как стало известно, этот туалет в 2009 году был продан частным лицам сначала под реконструкцию того же туалета, а впоследствии целевое назначение было изменено на строительство ресторана, сообщила она.

«Думаю, ни о каком музее в данном случае речь не идет, а именем всемирно известного художника пытаются прикрыть захват земли или очередную строительную аферу», - считает Т.Мелихова.

Депутат отметила, что, «к сожалению, это не первый случай, когда бизнесмены заграбастывают землю якобы под социально важные объекты, а затем строят на ней все что им заблагорассудится. Ярким примером тому стала так называемая вертолетная площадка на Парковой дороге, которая, не исключено, превратится в торгово-развлекательный центр».

«Кроме того, строительство на Владимирской горке, которая является частью охранной зоны Софии Киевской, как и на всех склонах Днепра, запрещено. Поскольку создание Музея И.Марчука на Владимирской горке невозможно, его можно создать в ахметовском бизнес-комплексе на Андреевском спуске, который он обещал превратить в культурный центр, где по инициативе общественности может быть создан ареал из Музея выдающихся киевлян», - предложила Т.Мелихова.

Как отмечается в сообщении, 18 апреля 2005 года Президент Украины Виктор Ющенко подписал распоряжение, в котором поручил поддержать инициативу творческой общественности относительно создания на Андреевском спуске культурного центра «Музей художника Ивана Марчука». Церемония закладки первого кирпича в этот объект состоялась 30 сентября 2005 года. Глава государства вместе с самим художником и киевским мэром Киева Александром Омельченко заложили капсулу в фундамент музея.

В феврале 2006 г. на киевском Градостроительном совете были рассмотрены предпроектные предложения многофункционального культурного центра «Музей художника Ивана Марчука». Участок для строительства объекта культурного назначения был выделен между Андреевским спуском и фуникулером на Владимирской горке.

Как информируют во фракции, тогда при обсуждении была отмечена невозможность размещения музея на том месте по нескольким причинам: разместить полноценный музей не позволяет площадь участка, отсутствует возможность подъезда к объекту транспорта, что необходимо, поскольку культурный центр предназначен для массового посещения. Кроме того, по заключению экспертов, эта территория является оползнеопасной, а значит, возведение высотных зданий запрещено.