Из-за «заминирования» эвакуировали Волынскую ОГА

Как передают «Волинські новини», в милицию поступило сообщение о заминировании здания. Эвакуация людей из помещения Волынской облгосадминистрации началась в 16.00.

На место происшествия прибыло много правоохранителей. В частности, присутствуют начальник областной милиции Богдан Щур и руководитель Луцкого горотдела УМВД Роман Крохмаль. Также в здании работают специалисты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра милиции и следственно-оперативной группы.

Начальник УМВД в Волынской области в комментарии журналистам отметил, что в 15.35 спасателям поступило сообщение о заминировании ОГА. Управление МЧС, в свою очередь, сразу проинформировало милицию.

На это время из здания эвакуировали всех людей, а эксперты проводят осмотр помещения.

По словам Б.Щура, правоохранители уже установили телефон-аппарат, с которого поступил звонок о заминировании. Сейчас выясняют личность человека, звонившего по телефону.

В настоящее время две подъездные дороги к ОГА перекрыты, помещение окружила милиция, которая никого не пропускает на территорию ОГА.